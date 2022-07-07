魏牌 CEO 炮轰华为余承东：增程式混动技术落后是行业共识，再大的嘴也不能大放厥词

IT之家 7 月 7 日消息，余承东此前接受采访时表示，增程车不够先进是胡扯，比燃油车效率更高。对此，魏牌 CEO 李瑞峰昨晚在微博发文称：打铁还需自身硬，增程式混动技术落后是行业共识，再大的嘴，也不能大放厥词。还配有一张“我想不通”的图片，并在博文最后加了一个话题词：“余承东称增程车不够先进是胡扯”

IT之家了解到，在问界 M7 发布后，余承东接受采访时被问及有观点认为增程式电动车只是过渡路线，他表示，这是胡扯，把增程发动机去掉，就是纯电车。纯电车增加了一个增程发动机，就是落后？余承东表示，即使把纯电车的电池做大，但也需要充电，如果用完了没地方充电怎么办？大电池也成了负担，同时电池能量密度也有瓶颈。在余承东看来，增程车用油发电相比燃油车更省油，因为燃油车在路上经常不停的离合换挡，发动机一直在低效工作。而增程车虽然发了电，但是电可以能量回收，就比燃油车效率高很多。

不仅如此，余承东昨日也在微博发文称，“充电桩的完善与普及还需要时间，增程模式是目前最适合的新能源车模式。问界 M7 纯电驱动，极致性能，纯电可以跑 200 公里左右，足以应对日常所需，没电时可用油，即使不充电，完全当油车用，油耗也仅是同级传统燃油车的一半都不到! 感谢李想开拓探索增程模式所付出的努力与贡献。AITO 问界 M5、M7 的加入，进一步扩大了增程车的市场空间，更加速了替代燃油车的步伐！华为产品与技术的加持，对增程模式的发展是有利的，新能源汽车市场空间很大，而增程的占比还不够高，与国内同行一起努力，做大蛋糕，共同发展！”

值得一提的是，华为余承东在 2022 粤港澳车展表示，纯燃油车时代会迅速结束，现在还买燃油车，就像智能手机时代买功能机。而网友发现，魏牌汽车在朋友圈投放的广告就写有“现在不买智能车 = 手机还买老年机”，疑似借鉴了余承东的话。