比尔・盖茨再买千万美元农田，已成为美国“头号地主”

IT之家 7 月 7 日消息，据美联社报道，微软创始人比尔・盖茨今日获得法律批准，允许他购买价值 1350 万美元的北达科他州 2100 英亩（约 12747 亩）农田。此前，比尔・盖茨购买农田已经引发当地居民不满，并导致该州最高检察官介入。

北达科他州总检察长 Drew Wrigley 在给比尔・盖茨的信中写道："我们需要确认贵公司如何使用这块土地，以及它是否符合任何法定的例外情况，如这块土地是否用于商业目的"。

此前，比尔・盖茨已经在美国十几个州购买了近 26.9 万英亩（约 163 万亩）的土地，这几乎占全美农地的 1%，而比尔・盖茨也凭借如此多的土地成为了美国最大的农田私人所有者，即美国“头号地主”，比第二名泰德-特纳（Ted Turner）高出约 7 万英亩（约 42.4 万亩）。据 2021 年《土地报告 100 强》发布的数据，比尔・盖茨购置的土地包括 24.2 万英亩（约 146.9 万亩）的农田、1234 英亩（约 7490 亩）休闲用地和 2.575 万英亩（约 15 万亩）的其他土地，正在从农田过渡到住宅和商业用途。北达科他州的收购将使其土地总持有量超过 27 万英亩，面积差不多相当于整个香港那么大，抵得上 3 个柏林。

IT之家了解到，自报告显示比尔・盖茨拥有如此多的土地数量以后，许多农民表示了不安。而比尔・盖茨在 Reddit 上的“问我任何事”（AMA）在线问答活动针对如何使用农田做出了回应，比尔・盖茨称：“我的投资团队买下了这些农田。农田所有权是多样化的，而我们所购买的，总面积还不到美国所有农田的 0.1%。我们投资农田是为了提高产量。有些靠近城市的农田最终可能有其他用途”。