小米证实在越南生产智能手机，但“最重要的一直都是国内供应链”

IT之家 7 月 7 日消息，针对媒体报道的小米已开始在越南生产智能手机，据环球时报报道，小米发言人 6 日回应称，消息属实，该越南工厂在 2021 年 6 月已建成投产，今年 6 月越南代工生产的小米手机开始销售。小米发言人同时强调，小米有全球化布局的供应链，“但对于小米来说，最重要的一直都是国内供应链”。

IT之家了解到，小米此前主要在中国和印度生产智能手机，据印度《商业标准报》6 日报道，小米将生产委托给位于越南北部太原省的香港资本的 DBG 科技（光弘科技）代工工厂生产。工厂整体占地面积约为 20 万平方米，投资额约为 8000 万美元，除了智能手机之外，还将生产数据传输设备和电路基板等各种零部件。

小米发言人回应称，近几年来因为疫情和进出口物流成本增加，东南亚市场的出货成本上升，“对此我们和合作伙伴共同携手，本着压缩流通成本，提高供货效率的策略，实施本地生产”。该发言人还表示，越南工厂生产的小米手机，除了供应越南本地市场外，也会供应其他东南亚国家，例如泰国和马来西亚。

小米还强调，越南设厂只是公司在东南亚的产品布局之一，并非整个生产供应链迁往越南。小米有全球化布局的供应链，但小米多年来也坚持赋能中国供应链企业的成长，坚持在国内的科技投入。小米手机及生态链产品的零件、技术国产化率多年来一直稳步提高，“目前没有任何海外国家能够代替中国的供应链集群，这一点应该是全行业的共识。”