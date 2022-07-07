OPPO ColorOS 13 最新 UI 曝光：控制中心优化，加强自由小窗适配

IT之家 7 月 7 日消息，7 月 1 日，OPPO 官方公布了 ColorOS 12 第三季度的适配计划，目前仅剩 OPPO A96 和一加的几款机型没有推送正式版，最晚 8 月就能全部推送升级。现在，关于 OPPO 下一代系统即 ColorOS 13 的消息越来越多，今日就有博主曝光了 ColorOS 13 最新版 UI。

数码博主 @数码闲聊站 爆料显示，ColorOS 13 将对手机控制中心和部分系统 App 设计进行更改，加强后台留存率和自由小窗的适配等等。图片显示 ColorOS 13 控制中心将支持调整开关样式，拥有默认、窗形、棱形、方形等多种样式。

值得一提的是，图片显示 OPPO Sans 字体将更名为 OPlus Sans，这与今年一加定位的变更关系密切。该博主此前曾爆料称，定位变更后的一加可以看做绿厂主攻线上电商的独立子品牌，产品线交替有点类似蓝厂和早期 iQOO。并且一加后面也会推出更多中低端机型。

IT之家了解到，该博主此前曾爆料称，ColorOS 13 支持创建九宫格大文件夹，可以直接点击打开文件夹中的 App，并且该博主多次强调 ColorOS 13 后台留存率拥有较大提升。根据博主 @WHYLAB 消息，ColorOS 13 预计 7 月对外内测，8 月正式公测。