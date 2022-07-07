小米笔记本 Pro 14 / 16 明日零点开售：压感触控板 + 最高 4K OLED 屏，5899 元起

IT之家 7 月 7 日消息，全新小米笔记本 Pro 14 / 16 于 7 月 4 日发布，搭载 12 代酷睿 P 系列处理器，可选 RTX 2050 独显，最高搭载 4K OLED 屏，均采用压感触控板，售价 5899 元起，将于明日（7 月 8 日）零点正式开售。

小米笔记本 Pro 14

i5-1240P + 16GB + 512GB：5899 元

i5-1240P + 16GB + 512GB + MX550：6499 元

i7-1260P + 16GB + 512GB + RTX 2050：7999 元

小米笔记本 Pro 16

i5-1240P + 16GB + 512GB：6499 元

i7-1260P + 16GB + 512GB + RTX 2050：8499 元

IT之家了解到，小米笔记本 Pro 14 与 Pro 16 均厚 14.9mm，搭载 12 代酷睿 P 系列处理器，以及 16GB LPDDR5 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD。

屏幕方面，小米笔记本 Pro 14 采用 14 英寸 2.8K OLED 屏，支持 90Hz 刷新率与 600 尼特亮度，拥有 100% DCI-P3 色域覆盖，支持触控；小米笔记本 Pro 16 则采用 16 英寸 4K OLED 屏，支持 600 尼特亮度，拥有 100% DCI-P3 色域覆盖，支持触控。

此外，小米笔记本 Pro 14 与 Pro 16 均搭载压感触控板，覆盖 AG 玻璃，内置线性马达，支持一体式按压，并均经过了英特尔 EVo 认证，配备雷电 4 接口。