大众不想成为下一个诺基亚：决定大举投资中国市场，聘用数千名软件工程师追赶国内同行

IT之家 7 月 7 日消息，面对日益崛起的中国自主品牌，大众汽车开始不断发力新能源领域并提出本土化战略。

大众汽车 CEO Herbert Diess 于 7 月 5 日接受彭博社采访时表示，正计划在国内展开重大投资，还打算近几年再聘请“数以千计”的软件工程师，为汽车配备最新数字技术方面追赶中国本土竞争对手。

他认为“软件是关键”，因此他用诺基亚与苹果 iPhone 的案例做比喻，希望以此作为警戒。他表示，自动驾驶功能将比电池引发更为根本性的行业转型。

IT之家曾报道，大众和博世已获得德国卡特尔办公室的许可，开始合作开发自动驾驶技术，双方将在 L2 级 / L3 级自动驾驶技术上进行合作，以赶超竞争对手特斯拉和奔驰。新技术预计将于 2023 年开始应用。此外，双方还将开发基于高速公路的 L3 级自动驾驶功能。

再往前看，今年年初有多个消息源表示大众正在与华为汽车 BU 讨论收购后者下属自动驾驶部门项目团队事宜，双方就此商谈数月仍未有定论。大众集团、大众中国与华为官方都表示不予置评，但至今未有下文。

迪斯在与大众软件部门 CARIAD 中国负责人常青进行对话时表示，大众在中国的软件团队应专注于车内用户体验，和辅助驾驶系统及自动驾驶技术两大领域。

他认为，大众汽车的软件必须实现本土化研发，因此大众正在积聚资源，“仅仅从其它公司挖掘人才可能还不够，我们还需要在中国采取一些重大的举措。”

他认为在欧洲开发中国市场与用户需要的软件和功能已经行不通了，“我们非常清楚，从德国单方面输出汽车软硬件技术的模式已经不再奏效。我们将在中国建立一个软件团队，为中国服务。”

值得一提的是，中国是大众汽车最大的市场，也是其利润的关键驱动力。该制造商在第一季度于中国交付了大约 40% 的车辆。它在中国拥有 90000 多名员工，并与合作伙伴一起经营着 40 多家汽车和零部件工厂。

挖掘本地品味对于赢得中国客户至关重要，中国电动汽车的采用正在加速，本土创业公司正在迅速扩大规模。