国产游戏《光明记忆：无限》7 月 21 日登陆 PS5、XSX|S、Switch 平台，售价约 66 元

IT之家 7 月 7 日消息，在 6 月份的未来游戏展 2022 上，飞燕群岛工作室官宣了《光明记忆：无限》的主机版本，将登陆 PS5、Xbox Series X / S、Switch 三大主机平台。

今日，《光明记忆：无限》Switch、XSX|S 版发售预告片公开，本作将于 7 月 21 日正式发售，港服统一售价约人民币 66 元。任天堂 eShop 已提前开启预购，拥有前作《光明记忆》XSX|S 版玩家购入可享 8 折优惠。

《光明记忆：无限》的 PS5 版将加入适应性扳机；XSX|S 版新增 5 把独占武器皮肤，“荧光翠绿”免费赠送；Switch 版掌机模式 720P / 30FPS，底座模式 1080P / 30FPS，支持陀螺仪瞄准。

此外，PS5 和 Xbox Series X 版支持最高 120 帧的性能模式和 DXR 光追 60 帧模式。

IT之家了解到，《光明记忆：无限》的 PC 版已经于 2021 年 11 月 12 日发售，是一款国产 FPS 单机游戏，在《光明记忆：第一章》发售一年后，历时 22 个月重新打造的独立游戏作品，其游戏剧情、战斗玩法、关卡设计、场景美术、音效设计、配音配乐等内容均得到了重新设计。

游戏故事内容以线性流程推进叙述，玩家将以角色舒雅的身份前往空中大陆阻止神秘组织找到古老生物重生秘密，体验未来科技与古老文明的作战，感受血腥畅快的厮杀之旅。