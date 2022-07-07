韩国首颗绕月探测器计划在今年 8 月发射，搭乘 SpaceX 猎鹰 9 号火箭去月球

IT之家 7 月 7 日消息，韩国首颗绕月探测器“Danuri”现已启程抵达美国卡纳维拉尔角，计划 8 月 3 日搭载 SpaceX 猎鹰 9 号火箭进入弹道式地月转移轨道，然后用大约 3 个月的时间来到达目的地并在轨道上定位，也就是大约今年 12 月进入月球轨道。

韩国韩国航空航天研究所（KARI）表示，KPLO 实际上是在两个多月前的 5 月 5 日运往佛罗里达的。截至 7 月，航天器应处于发射准备的最后阶段，包括抵达后检查和检查、推进剂装载和猎鹰有效载荷整流罩封装。

据介绍，该测器总重 678 公斤，设计寿命一年。搭载的科学仪器分别是高分辨率摄像头、广角偏光摄像头、伽马能谱仪，阴影摄像头等。

“Danuri”是一个新造的词，原文字来自韩语的“月亮”以及“尽享”两个词，包含着韩国民众对此次探月任务的期待与展望。

IT之家了解到，除了韩国探月任务所需的器材外，“Danuri”还将搭载 NASA 提供的一套极地摄影装备，而且 NASA 还将为“Danuri”号的深空通信和航行提供支持。

据介绍，这颗探测器在韩国组装而且大部分都是在韩国制造，这将是它的第一个外星任务，也将使该国成为极少数具备自主建造深空航天器的国家之一。

虽然韩国已与 SpaceX 签订合同以发射其第一个月球任务，但该国的探月项目并不完全以来 SpaceX。“探路者”旨在为第二个轨道器和国内月球着陆器铺平道路 —— 这两者都打算在该国自己的本土 Nuri 火箭上发射。

根据美国宇航局的说法，猎鹰 9 号将把它送到大约 300 公里的近地轨道，之后火箭的上级将执行“跨月喷射燃烧”，将其置于弹道月球转移（BLT）轨道上，使用其机载推进装置在分离后执行轨道修正指令，并最终在 12 月中旬将自己送入绕月轨道。

最后，该航天器将优化进入环绕月球的 100 公里圆形极地轨道，并开始进行一系列科学探索工作，主要还是为韩国后续的月球着陆器寻找着陆点。

此次任务将是 SpaceX 的第二次商业登月发射任务，但它也将是该公司的猎鹰火箭首次直接在月球轨道上发射有效载荷。如果 KPLO 的表现符合预期，韩国将成为第 7 个进入月球轨道的国家。