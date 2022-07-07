三星手机：8 月 1 号起，这些机型停发上海公共交通卡

IT之家 7 月 7 日消息，据网友反馈，三星 Samsung Pay 发布了关于部分机型停发上海公共交通卡的公告。公告显示，因系统兼容性原因，部分型号手机自 2022 年 8 月 1 日起停发上海公共交通卡。

三星手机停发型号如下：SM-G9500，SM-G9508，SM-G9550, SM-N9500，SM-N9508，SM-G8850，SM- G8858，SM-G8750，SM-A9200，SM- G8870，SM-G9700，SM-G9708，SM-G9730，SM-G9738，SM-G9750，SM- G9758，SM-G9600，SM-G9608，SM- G9650，SM-N9600，SM-A6060，SM- A7050，SM-A8050，SM-N9700，SM- N9760，SM-A5070，SM-A7070，SM-A9080, SM-F9000，SM-A7160，SM-F7000，SM- A5160，SM-G7810，SM-A5260

三星公告称，在停发前你仍可参加 0 元开通上海公共交通卡的活动，欢迎踊跃开卡。已开通的上海公共交通卡的刷卡、充值等功能不受影响。给你带来的不便敬请谅解，感谢继续支持。