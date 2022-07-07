IT之家 7 月 7 日消息，7 月 6 日，数字化创新发展（新疆）峰会在乌鲁木齐举行。在峰会上，金山办公正式发布 WPS Office 维哈柯文版，并与新疆大学联合成立多语言技术发展实验室。

▲ 图片来自金山办公

新疆是我国少数民族聚居地区，维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族（以下简称“维哈柯”）语言文字相近，作为新疆主要语言和文字被广泛使用。

此前金山办公已发布了 WPS Office 蒙古文版、WPS Office 藏文版，通过 WPS Office 维哈柯文版的发布，将帮助新疆地区实现语言信息化及办公数字化转型。

据官方介绍，WPS Office 维哈柯文版在原 WPS Office 的基础上，增加了定制排版、按音节换行、内嵌维哈柯文输入法和维哈柯文常用模板等特性。

WPS Office 维哈柯文版还特别支持复杂文本处理，根据语言文字使用及公文处理习惯，增加文字方向调整、混合排版等人性化功能，在不同的办公场景下，保障用户的使用体验。

早在 2012 年，金山办公的产品和团队已覆盖新疆地区，服务范围包括党政机关、事业单位、各类企业金融单位等超过 3500 家。在此期间，金山办公支持打造了全疆统一的文档支撑中心和电子公文库。

在共同开发 WPS Office 维哈柯文版的基础上，金山办公与新疆大学正式签署战略合作协议，共建多语言技术发展实验室，增强专业学者的科研攻关能力，共同推动语言文字信息化发展。

在峰会现场，金山办公还为新疆全疆 20 多所中小学捐赠了 WPS 办公套件，用于日常办公和教育教学支持。