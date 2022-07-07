继 x86、ARM、RISC-V 后，龙芯中科 LoongArch 架构获得 SMBIOS 规范支持

IT之家 7 月 7 日消息，龙芯中科宣布，SMBIOS 规范已支持龙架构（LoongArch），自此基于龙架构平台开发的基础硬件信息都将规范统一显示，龙架构也成为继 x86、ARM、RISC-V 后，SMBIOS 支持的又一独立 CPU 指令系统架构。

IT之家了解到，SMBIOS (System Management BIOS) 是主板或系统制造者以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范。SMBIOS 规定了 DMI (Desktop Management Interface, DMI) 信息管理系统中包括序列号、电脑厂商、串口信息以及其它系统配件信息的规范，是信息产业主流规范标准。目前龙芯中科基于龙架构制定的标准已被收录在最新的 SMBIOS 统一规范中（V3.6.0 版本）。

统一标准将帮助板卡及主机生产商，还有开源社区基于 LA 架构开发 IP 核的上游开发者，为其提供有据可循的 CPU ID，形成统一的 LA 架构平台 CPU 及基础固件的身份标识。

此外，龙芯 LoongArch CPU 架构的初步支持已并入了 Linux 5.19，包括最终的系统调用接口和所有核心功能。