《光环》十年老将加盟 343 工作室，担任技术设计总监

IT之家 7 月 7 日消息，据 VGC 报道，《光环》资深制作人 Paul Bertone 已加入 343 工作室担任技术设计总监，有望为系列带来新变化。

《光环》系列一开始是由 Bungie 制作的游戏，Bungie 被微软收购后又出走，《光环》的开发也转交给了 343 工作室接手。而 Paul Bertone 就曾在 Bungie 工作了十多年，参与了《光环 1~3》《光环 3：ODST》《光环：致远星》的开发，并担任设计总监直到 2012 年。

根据他的 LinkedIn 个人资料，Bertone 于 6 月加入了 343 工作室。《光环：无限》创意主管 Joseph Staten 也在推特证实了这个消息。Bertone 将在公司内部担任工作室技术设计总监的重要角色，确保《光环》未来的愿景与预期一致。

IT之家了解到，离开 Bungie 后，Bertone 在 Industrial Toys 担任了三年的设计主管，该工作室由 Bungie 联合创始人 Alex Seropian 领导，现在归了 EA。

后来，他在 State of Decay 工作室 Undead Labs 担任了六个月的设计主管，又在 Highwire Games 担任了两年多的设计主管，兜兜转转最终还是回到了最开始的《光环》系列。