印度搜查 vivo 新进展：封锁 119 个银行账户，冻结资金近 4 亿元

凤凰网科技讯 北京时间 7 月 7 日消息，印度金融犯罪机构周四表示，已经封锁了 119 个与 vivo 印度业务相关的银行账户，这些账户持有 46.5 亿卢比（约合人民币 3.9 亿元），作为涉嫌洗钱调查的一部分。

7 月 5 日，印度执法局在全国范围内突击搜查了 vivo 的 48 个办公地点及其 23 个相关实体，搜查的依据是《防洗钱法》（Prevention of Money Laundering Act）。

针对此事，外交部发言人赵立坚 6 日回应称中方正密切关注，他说，我已经多次强调，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益，我们希望印方依法合规调查执法，切实为中国企业在印投资经营提供公平、公正、非歧视的商业环境。

中国驻印度使馆发言人王小剑参赞则表示，中方正在密切关注，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。印方频繁调查中国企业的做法不仅扰乱了企业正常经营活动，损害企业商誉，更阻碍了印营商环境改善，挫伤了包括中国企业在内的各国市场主体在印投资经营的信心与意愿。中印经贸关系的本质是互利共赢。

他补充道，2021 年中印双边贸易额历史性突破千亿美元，充分体现了两国经贸合作的巨大潜力和广阔前景。中方希望印方依法合规调查执法，切实为中国企业在印投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

5 月 31 日，有报道称印度正在调查中兴和 vivo 在印度的子公司，印度企业事务部表示收到了匿名来源的举报，称中兴和 vivo 存在包括欺诈在内的违规行为。

自 2020 年以来，印度加强了对中国公司的审查，禁止了 200 多款由中企提供服务的移动应用程序，包括阿里的速卖通、字节跳动的 TikTok、腾讯的 wechat 等等。

2021 年 12 月，印度对小米、OPPO 和一加等手机厂家进行突击税务检查。

2022 年 1 月，印度财政部对小米开出了 5.6 亿人民币的“天价税单”。

5 月，印度财政部再对小米出手，以涉嫌违反外汇法为名，扣押小米印度公司银行账户中 555.1 亿卢比资产，随后又解冻。