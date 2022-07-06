vivo Y77 发布：首发天玑 930 芯片，采用 120Hz 屏、4500mAh+80W 快充

IT之家 7 月 6 日消息，vivo 推出了一款中端新机 vivo Y77，现已开售，12+256GB 版本定价 1999 元。

配置方面，新机首发搭载全新的联发科天玑 930 处理器，采用 6.67 英寸 2400×1080 分辨率 AMOLED 屏幕，刷新率可达 120Hz。

IT之家了解到，联发科天玑 930 采用了台积电 6nm 工艺，CPU 为 2× 2.2GHz Cortex-A78 + 6× 2.0GHz Cortex-A55，GPU 为 IMG BXM-8-256）

其他方面，该机前置采用了 8MP 镜头，后置则为 50MP + 2MP 双摄。此外，该机内置 4500mAh 电池 + 80W 快充，采用侧边指纹解锁方面，保留 3.5mm 耳机孔，厚 8.59mm，重 194g。

值得一提的是，这款机型与海外发布的 vivo Y77 完全不一样，vivo Y77 5G 马来西亚版本搭载的是联发科天玑 810 芯片，采用 6.58 英寸 LCD 屏，分辨率 2408*1080，刷新率 60Hz，采用 5000mAh+18W 充电，支持最大 1TB 的 TF 卡拓展，厚 8.25mm，重 194g，后置 50+2MP 镜头，前置 16MP 镜头，同样是侧边指纹方案。