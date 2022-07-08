GameStop 宣布裁员，从首席财务官开始

北京时间 7 月 8 日早间消息，据报道，视频游戏零售商 GameStop 于当地时间周四宣布，该公司已经解雇了首席财务官 Mike Recupero，并在各部门裁员，这是该公司积极转型计划的一部分。

一位知情人士对媒体透露，约一年前加入公司的 Recupero 被“解雇，因为他不符合公司的文化”，而且“过于放任自流”。这位知情人士说，他是被 GameStop 董事长 Ryan Cohen 赶出去的。

公司首席会计官 Diana Jajeh 将成为新任首席财务官。根据提交给美国证券交易委员会的一份文件，她的起薪为 20 万美元，并有资格获得总额为 196.5 万美元的“转型奖金”。

据知情人士透露，在一份发给员工的备忘录中，GameStop 宣布了此次裁员，裁员是在公司各部门，而不是在门店，此举是为了在 GameStop 投资其他领域之际“减少膨胀”。

这家传统的实体零售商一直在努力进行自我改造，以追赶在很大程度上转向在线的电子游戏业务。购物网站 Chewy 创始人 Cohen 去年被任命为领导公司试图为公司扭亏。他带来了一批新的企业领袖，包括首席执行官 Matt Furlong 和 Recupero。

根据宣布这些变化的备忘录，自 2021 年初以来，该公司已经聘用了 600 多名员工。

GameStop 的股票也受到了高度关注，经常被卷入“股票狂潮”，股价大幅波动。

然而，这家零售商却守口如瓶。该公司几乎没有就公司战略提供什么最新信息，一年多来也没有在公司的财报电话会议上回答分析师的问题。媒体要求该公司就有关周四的公告提供更多细节，但该公司没有回应。

Furlong 在今年春季的财报电话会议上强调了 GameStop 为创新品牌和推动增长所采取的一些措施。他说，该公司已经推出了一款重新设计的应用程序，吸引了新成员加入其奖励计划，并聘用有电子商务和区块链游戏背景的人。该公司计划在第二季度末推出不可替代代币 (NFT) 市场。

Furlong 还在备忘录中表示，公司在投资数字化未来时必须采取大胆措施。

“这意味着消除多余的成本，并以强烈的主人心态经营，”他说，“公司里的每个人都必须更加亲力亲为，对结果承担更多的责任。”

该公司股价在盘后交易中下跌超过 6%，此前在常规交易中上涨超过 15%。截至周四收盘，GameStop 的股价为 135.12 美元，公司市值为 102.9 亿美元。

本周早些时候，GameStop 表示，其董事会已经批准了 1：4 的拆股计划（当一家公司想要增加股票数量，并让更多投资者认为其价格可以接受时，就会实行拆股）。这一消息刺激该公司股价上涨逾 8%。