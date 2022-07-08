我国首艘深远海大型专业海道测量船“海巡 08”下水：规模最大、综合能力最强、设备设施最先进

IT之家 7 月 8 日消息，据央视新闻报道，今天上午，我国首艘具备深远海测量能力的专业海道测量船“海巡 08”在中国船舶集团旗下江南造船下水。该船建成后将是我国规模最大、综合能力最强、设备设施最先进的新一代大型专业海道测量船，测量能力达到世界领先水平。

海道测量船“海巡 08”由中国船舶集团旗下七〇八所设计，于 2019 年 12 月 30 日开工，设计航区为无限航区，总长 123.6 米、型宽 21.2 米、型深 9.3 米，排水量约 7500 吨，设计航速 15 节，续航力 18000 海里，自持力 60 天，定员 100 人。船舶采用 B3 级冰区加强，具备 DP2 级动力定位能力，可在 9 级海况下安全航行，5 级海况下漂泊测量、4 级海况下走航式测量作业。

此次下水是“海巡 08”建造过程中的标志性节点，接下来将按计划推进设备安装调试、系泊试验、航行试验、测量系统海试、内装工程等各项工作，计划 2023 年交付交通运输部东海航海保障中心。

IT之家了解到，“海巡 08”未来将交付交通运输部东海航海保障中心，成为我国深远海海道测量旗舰，主要用于我国管辖海域特别是深远海海域的海道测量工作，并参与全球海上应急搜救与测量行动、国家重大海上维权行动、区域和国际联合海洋测绘交流。

什么是海道测量？

顾名思义，海道测量就是对于海洋中涉及船舶航道的测量和绘制。在地面道路上，我们可以使用导航软件等进行实景导航，船舶在海洋航道中行驶，也需要航海图提供航道信息，提前了解航道深浅、航行障碍物位置、海底地形等海洋道路的情况。海道测量船就是通过海洋实景影像的勘测收集，生成的航海图，实现在海上的实景导航。

海道测量船则需要“高清影像”对海洋地形、地貌进行精确勘测，例如海洋山丘的宽度、长度等。为了达到“高清”效果，海道测量船的声学设备系统成了关键。为了使声学设备更好发挥作用，且避免艏部层流中气泡的影响，海道测量船“海巡 08”轮将声学设备安装在船底下方的吊舱中，这在国内船舶建造过程中是首次使用。