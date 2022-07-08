【IT之家开箱】科大讯飞 AI 学习机 T10 图赏：轻薄易用

IT之家 7 月 8 日消息，科大讯飞刚刚推出了 AI 学习机 X3 Pro 和 Q20 两款新品，而且科大讯飞 AI 学习机 T10 和 X2 Pro 两款机型提供软件升级。

现在，IT之家刚好拿到了升级了最新软件系统的科大讯飞 AI 学习机 T10，下面为大家带来它的开箱图赏。

科大讯飞 AI 学习机 T10 类似于一款大尺寸平板，它采用一块 13 英寸 2160*1350 分辨率的屏幕，屏幕边框为两边窄上下略宽。

据称，这款学习机不仅有德国莱茵 TV 低蓝光权威的护眼认证，还有泰瑞特显示性能视觉健康认证、中山大学眼科医院和赛西实验室联合认证的学习平板视觉健康评价 A 级评定，护眼功能十分到位。

这款学习机只有 7.9mm 厚，而且采用了铝金属材质，中框及后壳为一体成型设计，机身顶部还有一枚升降式摄像头模块，前置镜头是一个 1600 万像素的双摄模组，后置则为 1600 万像素双摄，配件包括指读支架及二代手写笔。

值得一提的是，科大讯飞 AI 学习机里面没有游戏、没有娱乐软件，任何网址的访问都需要经过家长同意，而且覆盖初高语数英物化生六大学科，同时能为小学语文、数学、英语，初高中数学、英语、物理、化学，以及初中生物。家长也可以使用手机远程守护孩子使用学习平板。

而对于语文和英语等语言类科目，科大讯飞 AI 学习机 T10 还能根据孩子正在使用的教材，提供课本朗读、点读等功能，指到哪里就读到哪里。语文读课文，英语读文章、读句子、单词等都不成问题。

科大讯飞 AI 学习机 T10 配备了其第二代 AI 手写笔。这支手写笔和普通圆珠笔尺寸、重量都类似，书写时，笔迹延迟在 0.3mm 以内，手写体验基本上和正常用笔在纸上书写差不多。

细节图赏：