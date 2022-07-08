YVR 预告新一代 VR 一体机，采用超短焦光学技术

IT之家 7 月 8 日消息，玩出梦想旗下 YVR 发布全新一代 VR 一体机预告海报， YVR 2 将于 7 月 12 日正式亮相。

据报道，YVR 2 或将成为全球首个 Pancake 超短焦光学 VR 一体机。

据介绍，Pancake 光学方案能实现光线在镜片、相位延迟片以及反射式偏振片之间多次折返，最终从反射式偏振片射出。因此 Pancake 技术能极大地缩小产品体积，并带来更好的视觉体验。相比之下，目前行业主流产品都采用菲涅尔透镜光学方案，其以较低成本和可控的成像质量，成为当前大多数 VR 头显的选择。

官方表示，YVR 2 使用的 Pancake 光学方案，通过折叠光路，大幅度缩小产品的体积，实现产品减重，同时提升 VR 一体机的佩戴舒适度。更重要的是，它通过高分辨率，高透射率和宽视场显示效果的实现，让图像性能出色，畸变小，沉浸效果更好，带给消费者前所未有的清晰体验。

IT之家曾报道，去年年底，12 月 28 日，玩出梦想正式推出旗下首款 VR 一体机 YVR DK1，搭载骁龙 XR2 平台。

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▲ YVR DK1