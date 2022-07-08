江波龙发布旗舰级 FORESEE UFS 3.1 闪存：厚度只有 1 毫米，三种容量可选

IT之家 7 月 8 日消息，江波龙电子今日宣布，自 2020 年 JEDEC 发布 UFS 3.1 新标准起，江波龙嵌入式存储团队就大力投入研发测试。经历 2 年时间，江波龙成功推出 FORESEE UFS 3.1 协议版本，目前在样品测试验证阶段。

据介绍，UFS 3.1 作为 FORESEE 嵌入式存储新一代旗舰级产品，性能和传输延迟都得到了显著优化，写入速度最高可达 1200MB/s，是上一代通用闪存存储的近 3 倍。此外，UFS 3.1 能够满足即时启动、快速启动、多任务处理等功能要求，缩短应用加载等待时间，为 5G 移动设备提速减负。

FORESEE UFS 3.1 目前可提供 128GB、256GB、512GB 三种容量选择，产品厚度设计最大可压缩至 1.0mm，可用于智能手机旗舰机型、平板电脑、AR / VR、高速智能摄像、智能汽车和 5G 物联网等设备。

根据官方公布的规格，FORESEE UFS 3.1 顺序读取速度最高 2.05GB / s，顺序写入速度最高 1.2GB / s，相比 UFS 2.2 提升 1.4 倍；随机读取最高 150K IPOS，随机写入最高 140K IOPS；带宽速度达 2.9GB / s，可在零下 25℃ 到 85℃ 下工作。

此外，FORESEE UFS 3.1 自主开发了写入增强、低功耗管理、智能温控、主机性能提升器等固件功能。

IT之家了解到，江波龙透露，将会在今年推出 FORESEE 车规级 UFS。