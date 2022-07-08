腾龙富士 X 卡口 17-70mm F / 2.8 镜头开卖，售价 5390 元

IT之家 7 月 8 日消息，据腾龙官方消息，富士 X 卡口 17-70mm F / 2.8 Di III-A VC RXD（型号 B070）镜头今日上市，售价 5390 元。

IT之家了解到，这款镜头是腾龙公司于 2021 年 1 月 14 日发布的索尼 E 卡口 APS-C 画幅无反相机用大光圈标准变焦镜头 17-70mm F / 2.8 Di III-A VC RXD（型号 B070）的富士 X 卡口版本。

官方表示，在 F2.8 大光圈标准变焦镜头中，它具有适合日常拍摄的 17-70mm 焦段（等效于 35mm 的 25.5-105mm），实现了 4.1 倍变焦倍率，并拥有出色的画面表现力。此外，镜头在搭载了 VC（Vibration Compensation）光学防抖系统的同时仍然做到了小巧轻便。此次的 VC 系统，还运用了 AI 技术来处理视频拍摄中的防抖补偿。镜头内置步进马达 RXD（高速静音步进驱动），静音性能出色，并可有效减轻对焦时的呼吸效应。

镜头广角端的最近拍摄距离 0.19m，简易防滴构造及抗污涂层为户外拍摄提供保护，滤镜口径则与腾龙无反镜头系列中多数产品同为 φ67mm。B070 镜片结构为 12 组 16 片，其中合理配置了 2 片 GM（玻璃铸造非球面）镜片和 1 片复合非球面镜片，从画面中心到周边保持全画面高分辨率特性。B070 搭载了腾龙自有的 RXD 步进马达，静音性能出色，对在安静环境下的照片及视频拍摄非常有利，镜头从广角端到望远端都可轻松快速对焦。