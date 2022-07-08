苹果 M2 MacBook Air 今晚 8 点开启预订，Apple Store 官网已在维护中

IT之家 7 月 8 日消息，搭载 M2 芯片的苹果 MacBook Air 将于今晚（北京时间 7 月 8 日（周五）晚 8 点）开始接受订购，7 月 15 日正式发售，目前苹果 Apple Store 官网已开启维护，预计会在 8 点前重新开放。

据官方介绍，MacBook Air 拥有全新纤薄设计、四种优雅外观，配备更宽大的 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏，1080p 高清摄像头，支持 MagSafe 充电及更多强大功能。

IT之家了解到，搭载 M2 芯片的 MacBook Air 起售价为 RMB 9,499，教育优惠起售价为 RMB 8,749。

MacBook Air 可选 8 核 GPU 和 10 核 GPU 版 M2 芯片，后者要多加 900 元；可选 16GB、24GB 内存，加 8GB 内存需 1500 元；SSD 可选 256GB 到 2TB，256GB 加到 512GB 需 1500 元。满血 M2 + 16GB 内存 + 512GB SSD 售价要 13399 元。

设计方面，苹果称 MacBook Air 拥有全新设计，每个角度都极致纤薄。机身厚度仅 11.3 毫米，重量仅为 2.7 磅（约 1.22 公斤），采用全铝金属一体成型设计。相比上一代，机身体积减小了 20%。

新款 MacBook Air 依旧采用了无风扇设计实现所有功能。

配置方面，除了银色和深空灰色，MacBook Air 现有两种全新外观：午夜色和星光色。

接口方面，MagSafe 重回 MacBook Air，同时还能在连接状态下的充电线遭意外拉扯时迅速脱离，从而保护 MacBook Air。MacBook Air 还配备 2 个用于连接若干配件的雷雳端口，以及一个支持连接高阻抗耳机的 3.5 毫米音频插孔。此外，妙控键盘配有全高功能键行，带有触控 ID 和宽大的、业界领先的力度触控板。

屏幕方面，全新 MacBook Air 配备 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏，屏幕区域更靠近边缘，并向上延伸到摄像头周围，为菜单栏留出空间。这样设计使屏幕区域更大、边框更窄。500 尼特亮度，使显示屏亮度相比以往提升 25%。此外，新显示屏现支持 10 亿色彩。

MacBook Air 的全新 1080p FaceTime 高清摄像头配备尺寸更大、有效像素更多的感光元件，分辨率与低光性能相比上一代摄像头提升至 2 倍。

音响方面，MacBook Air 还配备了四扬声器音响系统。为了实现纤薄的外观设计。三麦克风阵列采用先进的波束成形算法，捕捉清晰的声音，而扬声器则能带来出色的立体声分离和清晰的语音。MacBook Air 还支持空间音频，能在播放支持杜比全景声的音乐和影片时带来沉浸式的视听体验。

性能方面，苹果给出了 MacBook Air 以下工作流中的表现：

在处理繁重任务时，如使用 Final Cut Pro 编辑复杂的时间线，M2 芯片能使 MacBook Air 的性能提升近 40%，对于此前未升级至 Apple 芯片的顾客而言，处理速度提升最高达 15 倍。

在 Photoshop 等 App 中应用滤镜和特效时，速度提升最高可达 20%，对于此前未升级至 Apple 芯片的顾客而言，速度提升最高达 5 倍。

续航方面，苹果称在显示屏更大、性能更强的同时，MacBook Air 还能保证与以往同样出色的电池续航，满足全天所需，提供最长可达 18 小时的视频播放时长。

最后就是全新的 35W 紧凑型电源适配器，提供 2 个 USB-C 端口，用户可同时为 2 个设备充电。MacBook Air 首次支持快速充电功能，如果使用可选配的 67W 电源适配器，只需 30 分钟就可充入多达 50% 的电量。

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