中国 4K / 8K 视频编码 AVS3 第一次成为世界标准，比 H.265 平均码率节省 40.09%

IT之家 7 月 8 日消息，据新一代人工智能联盟消息，数字视频广播组织 (DVB Project) 今天宣布，正式批准中国的“AVS3”成为 DVB 标准体系中下一代视频编解码标准之一。这也是 DVB 第一次吸纳中国视频标准。

据介绍，DVB 制定数字广播（卫星、有线、地面和宽带网络）技术标准，在全球范围内得到广泛采用，全世界已有 25 个国家超过 150 个组织加入到 DVB 体系中。

IT之家了解到，从 2002 年 6 月我国成立 AVS 工作组开始，十多年来上千人的团队坚持不懈，攻坚克难，我国自主知识产权的 AVS 应运而生。AVS3 是全球首个已推出的面向 8K 及 5G 产业应用的视频编码标准，技术先进，专利清晰，是 5G+8K 中最合适的视频编码标准，于 2021 年在 CCTV-8K 频道首次试播。

从 2020 年 5 月起，DVB 开展其下一代编解码规范工作，将 AVS3 纳入到 NGVC 候选标准视野，AVS3 应用案例也被列为优先支持应用案例之一。在近 2 年的 DVB 遴选流程中，在 AVS 联盟和产业伙伴的大力支持下，已有效地证明了 AVS3 满足 DVB NGVC 的商业需求和各项技术要求。客观性能测试表明，AVS3 相比 HEVC（H.265）在 4K 视频上平均码率节省 40.09%，满足启用新技术的重要商业要求，其优越性能获得了 DVB 的充分认可。2021 年 7 月，DVB 官宣已经为 4K / 8K 广播宽带电视准备好发展线路，AVS3 作为其识别的 3 个候选编解码规范之一。

至 2022 年 7 月，包含 AVS3 的两份 DVB 蓝皮书规范 A001（音视频编码规范，DVB-AVC）和 A168（IP 网络自适应流媒体传输规范，DVB-DASH）完成修订并由 DVB 指导委员会会议批准。这些 DVB 蓝皮书规范的新版本将很快发布，后续将进一步发布成为相应的欧洲电信标准化协会标准的新版本（分别为 ETSI TS 101 154 和 TS 103 285）。

经过近 2 年的推动和标准制定工作，AVS3 作为下一代视频编解码规范成功纳入了 DVB 标准体系。AVS3 标准将在超高清产业体系内推荐给全球的电视和视频业务运营商使用。这也是 AVS3 国际化的重大里程碑，标志着 AVS 标准在国际标准和产业体系具有重大影响力，将有力促进 AVS 产业化落地和国际化应用。