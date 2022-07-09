中国“复眼”重庆开建：构建世界上探测距离最远的雷达，可观测 1.5 亿公里范围内小行星

IT之家 7 月 9 日消息，据重庆日报报道，7 月 8 日，北京理工大学重庆创新中心与云阳县人民政府签署全面战略合作协议，双方将充分发挥各自优势，共同建设“超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施预研项目”。

据悉，该项目是“超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施”二期项目，北京理工大学将牵头在渝研制世界探测距离最远的雷达，高分辨率观测 1.5 亿公里范围内小行星，满足近地小行星防御、空间态势感知等国家重大需求，并用于地球宜居性、行星形成等前沿领域研究。

中国工程院院士、北京理工大学校长龙腾称，北京理工大学牵头启动了“超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施”项目，北京理工大学重庆创新中心、中国科学院国家天文台、清华大学、北京大学等单位共同参与建设，以填补国内该项能力空白。

“我国的射电天文望远镜 FAST 叫‘中国天眼’，我们给这个雷达取了一个形象的名字叫‘中国复眼’。”龙腾解释说，昆虫的复眼是由不定数量的小眼组成的视觉器官，他们就是用很多小天线合成一个大天线，形成这个世界探测距离最远的雷达。此外，“中国复眼”也意为“中国复兴之眼”。

据介绍，射电天文望远镜主要是接收星体发射出来的信号，自身并不发射电磁波，而小行星自身也不发射电磁波，因此，用射电天文望远镜是看不到小行星的。与“中国天眼”不同，“中国复眼”对于电磁波是自发自收的，自己发射电磁波，自己接收小行星对自己发射电磁波的回波，这样就能看见小行星。

IT之家了解到，“超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施”项目分为三期。一期为“分布式雷达天体成像测量仪验证试验场”，建设 4 部 16 米雷达，用于验证技术可行性，具备观测月球能力。目前已在两江新区完成基础设施建设，正进行安装调试。二期为“超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施预研项目”，建设 25 部直径 20 米雷达，实现千万公里外的小行星探测和成像。目前已在云阳县完成选址。三期为北京理工大学联合重庆申报国家“十五五”重大科技基础设施，建设“超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施”，含 400 部 20 米雷达，预计探测距离达 1.5 亿公里，具备内太阳系天体高精度主动观测能力。