英伟达 DLSS 支持的游戏 / 应用现已突破 200 款

IT之家 7 月 9 日消息，英伟达官方宣布，现已有 200 款游戏和应用支持 NVIDIA DLSS，机器学习在保持图像画质上具有显著优势，NVIDIA DLSS 持续为超分辨率技术设定标准。

英伟达表示，现在 DLSS 为 200 款游戏和应用带来不影响画质情况下的性能提升，《生死轮回》将在本月晚些时候加入该名单。此外，7 月 8 日，Nacon Connect 直播活动还宣布备受期待的《指环王：咕噜》和《钢之崛起》 将新增 NVIDIA DLSS 和光线追踪支持。

IT之家了解到，DLSS 是英伟达推出的由 AI 驱动的技术，可在不影响图像质量的情况下提升性能。根据官方的介绍，将有多款游戏在未来支持 DLSS。

《指环王：咕噜》是一款备受期待的故事型动作冒险游戏，游戏基于 J.R.R. Tolkien 的书籍，将于今年 9 月发布，GeForce RTX 玩家可通过 NVIDIA DLSS 加速的沉浸式光线追踪反射和阴影来探索游戏中的各种地点。

《贪婪之秋》的游戏开发商 Spiders 将于今年 9 月推出一款名为《钢之崛起》的全新动作 RPG 游戏。《钢之崛起》 将支持身临其境的光线追踪反射，其性能由 AI 驱动的 NVIDIA DLSS 加速。

eBrain Studio 将于 7 月 14 日推出《生死轮回》，该游戏采用 NVIDIA DLSS 和光线追踪反射，为 GeForce RTX 玩家带来最佳游戏体验。开启 NVIDIA DLSS，游戏性能可提升 2 倍以上。因此，使用 GeForce RTX 3070 或以上 GPU 的 GeForce 玩家在 4K 分辨率下开启最高设置并启用所有光线追踪效果，能以超过 60FPS 的帧率畅玩《生死轮回》。

Hell Pie 是一款独立游戏，它将新增光线追踪和 NVIDIA DLSS 支持，于 7 月 21 日正式发布。

《卢默特：赤灵主宰编年史》是一款独立游戏，为有 GPU 空间冗余并希望获得更高水平图像质量的用户带来基于 AI 的抗锯齿模式 ——NVIDIA DLAA。