Asahi Linux 适配苹果 M2 Mac 新进展：功能已跟上 M1，最新支持键盘、触控板

IT之家 7 月 9 日消息，Asahi Linux 是研究 Linux for Apple Silicon macs 的组织群体，此前已成功在 M1 MacBook Air 笔记本电脑上运行，并开放了 Asahi Linux 的下载安装，目前已开始着手适配 M2 芯片的 Mac。

根据 Asahi Linux 项目的主要开发人员 Hector Martin 在推特上的最新消息，M2 Mac 的键盘和触控板在 Asahi Linux 中已完全可用，M2 内核支持已达到与 M1 支持的功能相同，现在只剩下一些安装程序和装饰性内容。

不过，Asahi Linux 并未放出支持 M2 Mac 的版本，我们还需要等待最后的适配。

IT之家了解到，Asahi Linux 已在官方博客平台发布了首个公开的 alpha 版本，适用于开发人员和高级用户，支持 OTA 升级，需要 M1、M1 Pro 或 M1 Max 电脑（Mac Studio 除外）。

Asahi Linux 是一个项目和社区，旨在将 Linux 移植到 Apple Silicon Mac，从 2020 M1 Mac Mini、MacBook Air 和 MacBook Pro 开始，目标不仅仅是让 Linux 在这些机器上运行，而是将它打磨到可以用作日常操作系统的程度。