GPD Win Max 2 掌机游戏性能测试：Ryzen 7 6800U 版本几乎完爆 i5-1260P 版本，价格相同

IT之家 7 月 9 日消息，7 月 5 日，GPD WIN Max 2 掌上游戏本开启众筹，配备 10.1 英寸全面屏，处理器可选 Intel 12 代 1260P 和 AMD Ryzen 7 6800U。

近日，YouTuber Phawx 已经测试了搭载两款处理器的 GPD WIN Max 2 掌上游戏本，游戏性能测试显示，Ryzen 7 6800U 版本几乎完爆 i7-1260P 版本，而且两者价格完全相同，众筹价 999 美元。

英特尔 12 代酷睿 i7-1260P 拥有 12 核 16 线程，核显部分依然是英特尔 Iris Xe Graphics G7，96EU，768 个流处理器。

AMD Ryzen 7 6800U 拥有 8 核 16 线程，睿频最高 4.7GHz。核显是 RDNA2 架构的 AMD Radeon 680M，12CU，768 个流处理器。

测试显示，Ryzen 7 6800U 配备了更强大的 RDNA2 核显，虽然只有 12CU，但整体能效比 i7-1260P 的 96EU 好得多，在多个游戏的测试中几乎完爆 i7-1260P。

从下面的图表中可以看到，i7-1260P 除了在部分高 TDP 的单线程测试中成绩较好，其余表现都被 Ryzen 7 6800U 碾压。

此外，Phawx 还测试了 Ryzen 7 6800U 在不同 TDP 下的多核表现，测试显示，15W 以下八核配置效率最高，15W 以上四核配置效率最高。

Phawx 建议用户，如果想买 GPD WIN Max 2，直接选择 Ryzen 7 6800U 版本就好，当然这也是IT之家的建议，毕竟花一样的钱，自然要选性能更好的。