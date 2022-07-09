首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

小米 12 Lite 全球国际版发布：搭载骁龙 778G 芯片、108MP 摄像头，约 2724 元起

2022/7/9 20:57:02 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 7 月 9 日消息，此前小米面向中国市场推出了小米 12S 系列旗舰手机，小米现在宣布面向全球市场推出小米 12 Lite 手机，这款手机采用中端规格，可以看作小米 11 Lite NE 5G 的继任者。小米表示，此次专注于设计，带来纤薄外形，手机重量轻至 173 克。

小米 12 Lite 配备了骁龙 778G 芯片，基于 6nm 架构，配备 6GB 或 8GB 内存 以及高达 256GB 存储。在显示屏方面，这款手机采用 6.55 英寸 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触摸采样率、HDR10+ 和杜比视界。

小米 12 Lite 手机支持 32MP 前置自动对焦摄像头，可用于自拍和视频聊天。手机后置配备 108MP 主相机（采用三星 HM2 传感器，具有 f / 1.9 光圈），以及 8MP 超广角相机（ f / 2.4 光圈）和 2MP 微距相机。除此之外，这款手机还支持 IP53 防尘防溅。

在软件方面，小米 12 Lite 搭载了基于 Android 12 的 MIUI 13 系统，并确保可更新到 Android 下一个大版本。最后，这款手机的电池容量比小米 11 Lite NE 大一些，容量为 4300mAh，支持 67W 快充适配器。

小米 12 Lite 连接选项包括双 4G VoLTE、双 5G 待机、蓝牙 5.2、GPS、USB Type-C 和 NFC。

小米 12 Lite 手机 6GB + 128GB 版本售价 400 欧元（约 2724 元人民币），8GB + 128GB 版本售价 450 欧元（约 3064.5 元人民币），8GB + 256GB 版本售价 500 欧元（约 3405 元人民币）。小米 12 Lite 智能手机有多种颜色可供选择，包括黑色、粉色和绿色。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米12 Lite小米手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用