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3G CDMA 网络即将关闭，美国运营商 Verizon 为受影响用户免费发放 4G 翻盖手机

2022/7/9 21:59:39 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 9 日消息，经过几次推迟，美国运营商 Verizon 终于决定在今年年底关闭其 3G CDMA 网络。近日 Verizon 宣布，将向仍在使用 3G 网络的用户免费发放一部 4G LTE 翻盖手机

根据官网公告，Verizon 将为客户提供三款手机之一：

  • Orbic Journey V（99.99 美元，约 669.93 元人民币）

  • TCL Flip Pro（79.99 美元，约 535.93 元人民币）

  • 诺基亚 2720 V Flip（79.99 美元，约 535.93 元人民币）

▼ Orbic Journey V

Orbic Journey V

▼ TCL Flip Pro

TCL Flip Pro

▼ 诺基亚 2720 V Flip

诺基亚 2720 V Flip

IT之家了解到，这三款手机在 Verizon 的网站上都收到了压倒性的负面评论，最高评分为两颗星。Verizon 表示，用户可以通过致电客户服务部拒绝接收免费翻盖手机，如果不退回并且 30 天内不激活手机，Verizon 将会自动替用户激活

其他美国运营商也采取了类似的措施，以防止使用旧设备的客户在网络过渡后无法使用服务。去年，AT&T 向一些拥有 3G 设备的用户发送了 4G 网的三星智能手机。

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关键词：Verizon

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