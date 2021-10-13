部分美国 Verizon 网络用户遭到黑客攻击， 甚至被盗刷信用卡

IT之家 10 月 13 日消息，根据外媒 The Verge 报道，近日部分美国 Verizon 运营商的用户在社交媒体上表示，他们在使用 Verizon Visible 服务时，遭受了黑客攻击，导致手机设备出现故障，设置被更改，手机被锁定。甚至有用户表示被盗刷了信用卡，丢失了 1000 美元。

Visible 是 Verizon 旗下的一项全数字无线运营商业务，支持 4G LTE 网络。该服务在美国按月收费，每月 40 美元（约 258 元人民币）可以获得无限流量、短信和通话时长，同时兼容苹果和安卓手机。从本周一开始，推特和 Reddit 论坛上的一些用户报告称，他们从收到了 Verizon 通知更改密码的电子邮件，此外在之后用户很难联系到该公司的人工客服询问。

IT之家了解到，截至目前，Visible 官方已经承认了该网络受到黑客攻击的情况，一名员工在当地时间周一下午发表了一份声明，表示只有极少数用户遭受了黑客攻击，但是公司系统和网络没有被破坏，因此建议用户更改账号密码，并查看其它互联网服务的账号密码。但是，外媒表示有很多用户反馈称其密码重置系统也无法正常工作。Visible 今日表示，自家的聊天平台遇到了技术问题，无法对账户进行任何更改。官方正在解决这个问题，请用户耐心等待。

外媒预计，本次黑客攻击事件似乎与此前大规模用户数据泄露有关，建议用户开启账号的双重验证功能。