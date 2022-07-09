玩家搭建 I+A 双“核显”平台：英特尔 DG1 成功运行在 AMD 主板上

IT之家 7 月 9 日消息，Chiphell 论坛用户 Misaka_9993 最近搞了一个独特的硬件搭配，他买到了一块蓝戟 DG1 独显，并成功在 AMD 平台上跑了起来。

Misaka_9993 使用的是 AMD Ryzen 7 5700G 集成 Vega 8 核显，以及华硕 ROG STRIX X570-I 主板。英特尔 DG1 本来官方不支持 AMD 平台，他通过打开 UEFI 关闭 CSM，并打开 ResizeBar，以其他显卡或远程桌面的形式安装驱动，成功从 Vega 8 核显启动系统，并从 DG1 的 HDMI 接口输出画面。

于是出现了奇特的一幕，有两个 GPU-Z 窗口并排运行，左侧是 AMD 的 Vega，右侧是英特尔的 DG1 (Iris Xe)，单看图还以为是 AMD 和英特尔双核显。

Misaka_9993 表示，他是看中了 DG1 的编解码能力，可以给 Jellyfin 做硬件加速，且支持 8K60 AV1 解码。

IT之家了解到，2021 年 1 月份，英特尔发布了 DG1 桌面独显，表示将与包括华硕在内的两家生态系统合作伙伴合作推出。2021 年底，蓝戟在深圳举办 2021 全国渠道峰会，发布了蓝戟 DG1 MAX INDEX 显卡，号称是中国大陆唯一一款 96EU 的台式机显卡 (英特尔 DG1)。

▲ 蓝戟 DG1 MAX INDEX 显卡

从蓝戟官网获悉，这款显卡搭载了 DG1 Max GPU，1.2GHz-1.65GHz，配备 128bit 4GB LPDDR4X 4267 显存，接口包括 HDMI、DVI 和 DP，支持 PCIe 4.0，PL1 （长时运行）功耗为 25W，PL2（短时运行）功耗为 41W。从参数上来看，这款显卡搭载的应该是英特尔首款笔记本独显 Xe MAX 的 GPU。