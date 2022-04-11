蓝戟英特尔 DG1 MAX 独显外媒测试：游戏性能达到 GT 1030 水平

IT之家 4 月 11 日消息，去年底，新势力显卡品牌蓝戟举办 2021 全国渠道峰会，发布了蓝戟 DG1 MAX INDEX 显卡，号称是中国大陆唯一一款 96EU 的台式机显卡 (英特尔 DG1)。这款 DG1 MAX 显卡已经开始在淘宝第三方店铺上市，售价 600 多元。

外媒 PC Watch 已经拿到了这款显卡并进行了测试。

首先，蓝戟英特尔 DG1 MAX 搭载的确实是 96EU 的独立 GPU 芯片，而不是 i7 处理器屏蔽 CPU 后的产品。

跑分方面，这款 DG1 MAX 独显在 3DMark TimeSpy 中显卡分接近 GTX 1050，大幅领先 GT1030。

在实际游戏中，这款 DG1 MAX 独显远不及 GTX 1050，帧数表现与 GT 1030 差不多。

功耗方面，这款 DG1 MAX 独显在压力测试中可达 79W，与 GT 1030 差不多。

IT之家在蓝戟官网获悉，这款显卡搭载了 DG1 Max GPU，1.2GHz-1.65GHz，配备 128bit 4GB LPDDR4X 4267 显存，接口包括 HDMI、DVI 和 DP，支持 PCIe 4.0，PL1 （长时运行）功耗为 25W，PL2（短时运行）功耗为 41W。

英特尔全新的锐炫桌面显卡将在今年夏天发布，预计将有多个型号。