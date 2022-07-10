Minisforum 介绍新款 UM560 迷你主机，支持 USB-C 一线连

IT之家 7 月 10 日消息，今年 6 月份，Minisforum 发布了新款 UM560 mini PC，搭载 AMD 6 核 R5 5625U 处理器，支持 USB-C 一线连。现在，官方发布了这款迷你主机的更多介绍信息。预计这款迷你主机将在不久后上市。

首先来看接口，这款迷你主机一共搭载了三个 USB-C 接口，其中后面的 USB-C 支持 PD 供电。连接支持反向供电的显示器，即可支持一根 USB-C 线实现视频传输、数据传输和供电。

其他接口方面，这款迷你主机配备 2.5G 网口、两个 HDMI 接口以及多个 USB-A 接口。

散热方面，这款迷你主机采用了单风扇、单热管、两个散热鳍片的设计。

扩展性方面，这款迷你主机可安装两个 DDR4-笔记本内存、一个 M.2 SSD，还可安装一个 2.5 英寸硬盘。

IT之家了解到，这款迷你主机搭载的 R5 5625U 是一款 15W 处理器，采用 7nm TSMC 工艺，拥有 6 个内核和 12 个线程，2.3GHz-4.3GHz，16MB 的 L3 缓存，配备了 AMD Radeon RX Vega 7 集成显卡，具有 7 个 CU，频率高达 1800MHz。

价格方面，这款迷你主机准系统售价 349 欧元（约 2495.35 元人民币）。