索泰最强迷你主机海外上市：i7 + RTX 3080，双网口

IT之家 7 月 5 日消息，据日媒 PC Watch 报道，索泰在 CES 上发布的 ZOTAC ZBOX MAGNUS EN 系列迷你主机现已在日本上市，i7-11800H + RTX 3080 旗舰型号售价 322300 日元（约 15921.62 元人民币）。

IT之家了解到，索泰 EN173080C-C 体积 2.65L，整体尺寸为 210 x 203 x 62.2 mm，采用英特尔酷睿 i7-11800H 处理器，搭配 HM570 芯片组，8 核频率 2.5GHz，最高 boost 频率达到 4.6GHz。

这款迷你主机最高搭载了移动版的 RTX 3080，流处理器数量为 6144 个，采用第三代 MAX-Q 技术，TGP 达到 150W，拥有 256Bit 16GB 的 GDDR6 显存。另外，这款迷你主机提供了两条 SO-DIMM DDR4 内存插槽，最高支持 64GB DDR4-3200 内存，配有两个支持 NVME 协议的 M.2 插槽，还有一个 2.5 英寸硬盘位。接口包括双 HDMI、双 DP，以及双网口。

据日媒报道，这款迷你主机还可选 i7-11800H + RTX 3070 型号，售价 246400 日元（约 12172.16 元人民币） ，i7-11800H + RTX 3060 型号售价 222200 日元（约 10976.68 元人民币）。