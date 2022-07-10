苹果 5G iPhone / iPad 在哥伦比亚被禁售，法院裁定其侵犯爱立信专利

IT之家 7 月 10 日消息，在法院裁定苹果的产品侵犯爱立信拥有的一项专利后，苹果公司的 5G 设备 iPhone 和 iPad 被禁止在哥伦比亚销售和进口。

据 Apple Insider 报道，哥伦比亚首都的 Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogota 于 4 月宣布，苹果的 5G 硬件侵犯了哥伦比亚专利 NC2019/0003681 的第 13 项权利要求。FOSS Patents 报告称，该专利被认为是 5G 标准所必需的，并于 2019 年授予爱立信，法院称该专利有效期至 2037 年 12 月。

在 4 月份的侵权行为发生后，爱立信在接下来的一个月发布了价值 5 万美元的保证金，法院于 7 月 6 日下令对苹果公司在该国的子公司 Apple Colombia S.A.S 下达初步禁令。

根据禁令，苹果被禁止进口、销售、广告或以其他方式将任何侵犯专利的产品商业化，这意味着任何配备 5G 的 iPhone 或 iPad 都将被禁售。苹果还必须与零售商、社交媒体平台、大众媒体和其他公司“警告和沟通”，以确保合规。

法院还下令哥伦比亚海关当局 Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales 禁止进口受影响的硬件。

据报道，苹果正在对该裁决提出上诉，但法官 Ronald Neil Orozco Gomez 裁定，苹果不能从外国寻求或执行可以阻止或限制执行初步禁令的“反诉讼禁令”，也就是“反反诉讼禁令”，使苹果很难发起反诉讼禁令，因为这将违反法院命令。

因此，苹果将转而在美国得克萨斯州东区要求反诉讼损害赔偿。苹果于周五向法院提出了一项紧急动议，要求首席法官 Rodney S. Gilstrap 裁定爱立信必须“赔偿苹果因哥伦比亚禁令而产生的任何罚款、费用、罚金和成本”。

IT之家了解到，德国曼海姆地区法院近日也判决 OPPO 侵犯诺基亚 4G / 5G 专利，并授予诺基亚对 OPPO 的停止令，这意味着 OPPO 和一加设备将在德国被禁售。

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