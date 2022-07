罗永浩官宣新创业公司 Thin Red Line（细红线），目标 AR 行业

IT之家 7 月 10 日消息,在今日晚间的交个朋友直播间,罗永浩官宣其新创业公司名为“Thin Red Line”(翻译为细红线,未公布正式中文名),正准备招人,主招产品经理和设计师。

IT之家查看 thinredline.com.cn 发现,官网中配图为一条细红线,配有一句话:

AN OPPORTUNITY TO PARTICIPATE DIRECTLY IN THE PLATFORM-LEVEL REVOLUTION(直接参与平台级革命的机会)