罗永浩官宣新创业公司 Thin Red Line（细红线），目标 AR 行业

IT之家 7 月 10 日消息，在今日晚间的交个朋友直播间，罗永浩官宣其新创业公司名为“Thin Red Line”（翻译为细红线，未公布正式中文名），正准备招人，主招产品经理和设计师。

IT之家查看 thinredline.com.cn 发现，官网中配图为一条细红线，配有一句话：

AN OPPORTUNITY TO PARTICIPATE DIRECTLY IN THE PLATFORM-LEVEL REVOLUTION（直接参与平台级革命的机会）

与官网相关联的企业为“北京细红线科技有限公司”，成立于 2018-07-25，注册资本为 10 万人民币，法定代表人为徐寒，经营状态为存续，工商注册号为 110108025731640，注册地址为北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号楼 A 座 2 层中段 377 号，经营范围包括技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；包装装潢设计；电脑动画设计；工艺美术设计；设计、制作、代理、发布广告。

罗永浩此前表示，新的创业选择 AR。觉得 VR 的本质更像是游戏主机，相信 AR 才是下一代计算平台。关于具体规划，罗永浩称，他们的硬件团队会每年研发一款工程机，原则上仅限内部开发使用，直到商业化条件和整体环境大致成熟再开售。

关于 Thin Red Line 的名称，IT之家发现此前罗永浩推出过坚果 Pro 2 细红线版，目前尚未知新公司是否得名于此。