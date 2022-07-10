中国移动与中国联通联合打造通信行业首个大规模区块链结算网络

IT之家 7 月 10 日消息，据中国移动消息，近日，中国移动与中国联通在构建跨运营商区块链公共基础设施建设上取得重大突破，双方共同建设的“结算链”正式投入商用，于 7 月 8 日成功利用结算链实现广东、辽宁、宁夏、河南、河北 5 省运营商网间业务结算出账。结算链首次运行结果显示，业务耗时平均减少 60%，预计每年节约人力运营成本可达千万余元。

据介绍，结算链是由中国移动信息技术中心与中国移动研究院联合中国联通软件研究院，基于各自原有的“中移链”和“联通链”打造的跨 BaaS 平台企业级联盟链，为企业提供了跨云互通的实时数据通道，是一种透明、互信和高效的结算网络。

结算链基于智能合约，将结算数据、结算公参和结算规则加密上链，为结算各方提供结算信息安全共享、账单数据加密交换、自动对账、数据确权与结算等服务，使交易过程实时留痕并可追溯，确保了结算过程的透明化，提升了结算的安全性与可信度。

结算链打破了运营商之间的数据流通壁垒，消解了数据泄露、篡改和争议风险，为建立通信行业内平等、合规、可控、可信的业务合作提供了新模式。

IT之家了解到，下一步，中国移动和中国联通双方 31 省公司将全面实现业务接入，同时还将邀请中国电信、中国广电等主力运营商共同建设区块链新型基础设施，打造和合共生、融合开放的数字经济生态圈。