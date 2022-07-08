中国移动：2022 年底前基本实现全国乡镇以上 5G 连续覆盖

7 月 8 日消息，中国移动与中国电信、中国联通联合举办电信行业上市公司投资者交流活动。

中国移动董事长杨杰在演讲时指出，预计到 2025 年，我国数字经济占 GDP 比重将从去年的 39.8% 提升到 50% 以上，其中信息服务市场规模将从去年的 12.5 万亿增长到 22.8 万亿。

面对新形势新机遇，中国移动明确世界一流信息服务科技创新公司的新定位，制定实施创世界一流力量大厦的新战略。

一方面，系统打造以 5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施：一是打造品质一流的 5G 网络，年底前基本实现全国乡镇以上 5G 连续覆盖，以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖；二是开创性构建泛在融合的算力网络，落实国家东数西算部署；三是建设具有运营商特色、中国移动特点的智慧中台。

另一方面，创新构建连接 + 算力 + 能力的新型信息服务体系：一是提供高速、移动、安全、泛在的连接服务，推出 5G 消息、5G 新通话、云游戏等多项特色业务，依托 5G 专网行业平台，提供智慧农业、智慧工厂、智慧城市等信息化的解决方案；二是丰富一点接入、即取即用的算力服务，构建算网一体调度、编排的算网大脑，开发算力服务，探索车联网、元宇宙等算力网络的场景应用；三是输出统一封装、灵活调用的能力服务，打造中央厨房式的中台开放服务模式。

杨杰表示，今年三家基础通信运营企业齐聚 A 股，实现了资本市场和客户市场的紧密结合，让广大客户共享行业发展成果。我们将以此为契机，携手并进谋发展，同心同行谱新篇，奋勇当先做强、做优、做大数字经济。