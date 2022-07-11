苹果将首款带 Touch Bar 的 MacBook Pro 加入过时产品列表：毁誉参半的一代，砍掉老接口、蝶式键盘等

IT之家 7 月 11 日消息，据 MacRumors 报道，苹果公司在本周与 Apple Store 和苹果授权服务提供商共享的一份内部备忘录中表示，将于 7 月 31 日将首批配备 Touch Bar 的 13 英寸和 15 英寸 MacBook Pro 机型添加到其过时产品列表中。

IT之家了解到，首批配备触控栏的 MacBook Pro 机型于 2016 年 10 月发布，这是对 MacBook Pro 进行全面重新设计的一代。其他新功能包括更薄更轻的机身、备受诟病的蝶式键盘、Touch ID、更大的触控板，以及激进地移除了雷电接口和耳机孔之外的所有接口。

苹果最新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 已经移除了 Touch Bar，但该功能仍然在 13 英寸 MacBook Pro 上可用。

MacRumors 获得的这份备忘录显示，9.7 英寸 iPad Pro 和其他几款设备也将在本月底被归类为过时产品。截至 7 月 31 日将成为过时产品的完整列表如下：

MacBook Pro（13 英寸，2016 年，双雷电接口）

MacBook Pro（13 英寸，2016 年，四雷电接口）

MacBook Pro（15 英寸，2016 年）

MacBook Air（13 英寸，2015 年初）

MacBook（12 英寸，2016 年初）

iMac（21.5 英寸，2015 年末）

iMac（27 英寸，视网膜 5K，2015 年末）

iPad Pro（9.7 英寸，Wi-Fi）

iPad Pro（9.7 英寸，Wi-Fi + 蜂窝网络）

苹果一般会在产品停售 5 年后将其加入过时产品列表，首批配备 Touch Bar 的 MacBook Pro 已于 2017 年 6 月停产，因此已经到了 5 年的期限。

在 2018 年年中之前，所有过时产品都会失去苹果维修的资格，但 Apple Store 和 Apple 授权服务提供商现在可以在设备被归类为过时产品后最多提供两年维修服务，具体取决于零件的可用性。

根据备忘录，苹果还将在 7 月 31 日将 2012 年发布的第一代 iPad mini 添加到真正的过时产品列表中，因为已经停产 7 年，所以即使延长维修服务也没有可能了。