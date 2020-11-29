Touch Bar 工具应用 TouchSwitcher 1.4 更新：全面适配 macOS Big Sur 和 M1 Mac

IT之家11月29日消息 外媒 9to5 Mac 报道，TouchSwitcher 是首批为 MacBook Pro 上的 Touch Bar 增加额外功能而创建的工具之一，开发者今天发布了 TouchSwitcher 1.4 新版本，适配兼容 macOS Big Sur，同时新增支持 M1 Mac。

如果你的 MacBook Pro 配备了 Touch Bar，你可以使用 TouchSwitcher，只需轻点几下，就能在键盘上方轻松访问打开的应用程序。你只需轻点 Touch Bar 图标，即可查看 Mac 上正在运行的应用程序，而无需使用 Commmand + Tab。

这使得 TouchSwitcher 成为在 MacBook Pro 中使用全屏应用程序的完美伴侣，因为你不需要向下移动光标来访问 Dock 栏。

在新 MacBook Pro 上使用这款 Touch Bar app 来启动和切换 app。最新的 app 就在 TouchSwitcher 图标旁边。在多个 app 之间进行切换，既快速又简单。忘掉 Dock 栏，直接点击 app 图标。

TouchSwitcher app 1.4 版本增加了对 macOS Big Sur 的全面支持，而且对于已经拥有配备 M1 芯片的新 Mac 的用户来说，它还可以在 ARM 架构上原生运行。

IT之家获悉，你可以在其官网免费下载该应用。当然，这款应用只兼容采用 Touch Bar 的 MacBook Pro 机型。