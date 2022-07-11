为“大白”量身定制，美博集团全球首发微型压缩机穿戴式空调

IT之家 7 月 11 日消息，据广州日报报道，7 月 10 日，美博集团发布微型直流压缩机穿戴式特种空调新品。该产品历经 5 年研发与超 400 次场景化实验，该产品相关技术已申请了 23 项专利，专为医疗、电力等户外高温作业人员定制的新型特种空调新品，弥补了该领域的空白。

美博集团董事长余方文表示，公司关注到在大规模核酸采样和治疗过程中，一线医护人员和支援者工作十分辛苦，穿着厚厚的密不透风的防护服，“大白”们常常汗流浃背。对此，研发团队专门对防疫用防护服的穿戴式空调进行了专项研发，解决了密封式、安全性、舒适性等一系列技术难题，在最近研发成功，实现了不插管时双向密封，插管时自动接通，为全国抗疫工作提供企业方案，贡献企业力量。

据了解，美博微型直流压缩机穿戴式空调整体由主机、液冷服、腰包、电池组成，主机重量 2850g，压缩机约 485g，开机三分钟，其输出温度将迅速降到 16℃。未来，微型直流压缩机穿戴式空调重量会轻至 1800g 左右，体积减小 50%，电池续航 6 小时，并且推出一拖多的迭代产品，以适应高温作业领域对产品的广泛需求。

据广东美博特种空调科技有限公司执行董事甘建国介绍，他们目前推出清凉版与尊享版两个版本，售价分别为 8888 元、12888 元。尊享版将在清凉版的基础上增加一块电池，背心材质换为石墨烯背心，采用爱马仕风格真皮背包腰带，使用蓝牙实现无线操作，整体重量将会比清凉版轻 500g。

IT之家了解到，该项目研发团队是国内最早开展微型直流压缩机技术研究的团队，在 2012 年便已开始。研发的微型直流压缩机已出口以色列、西班牙等 10 多个国家，广泛应用于工业、农业、试验设备等上百个领域，并为清华大学、北京大学等上百所高校提供压缩机进行高端技术研发试验。

据了解，该特种空调计划在投资 5.5 亿元的佛山顺德均安美博特种空调基地投产，今年产能可望达到 20 万套。