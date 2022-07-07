小米与华中科技大学共建空调联合技术中心：效率第一、降低室内外机噪声...

IT之家 7 月 7 日消息，今天，华中科技大学与小米大家电-空调部双方项目团队在华中科技大学中欧能源学院进行“空调联合技术中心”揭牌仪式。

华中科技大学表示，华中科技大学能源与动力工程专业在传热换热领域内，小米大家电部研发方向与华中科技大学研究方向交叉内容有诸多契合，希望学校与企业形成紧密合作，同时感谢小米大家电部提供合作平台。

小米集团合伙人、高级副总裁张峰表示，华中科技大学在能源领域能力非常突出。小米对技术的追求从未停止，同时也在项目领域积极寻求与高校的合作，将学术研究转化为生产力。

揭牌仪式中，华中科技大学蔡姗姗副教授对一期启动项目及成果进度进行汇报，着重对四个子课题：空调换热器小管径替代技术；室外机静音设计技术；新风空调离心风机风道设计优化；热管理调研进行详细的成果及进度汇报。

在交流环节，小米大家电将对学院合作项目二期的实验环境改善提供支持，并对空调项目提出了效率第一、降低室内外机噪声、改善舒适性、关注健康四点要求。

另外，7 月 1 日上午，华中科技大学“小米青年学者”项目捐赠仪式在梧桐语问学中心问道厅举行。该项目是小米公益基金会联合各高校基金会开展的公益项目，致力于资助高校青年教师及科研人员，稳定支持在科学领域取得突出成绩且具有明显创新潜力的青年人才，鼓励他们潜心从事科研与教学工作。未来五年，小米公益基金会将捐赠人民币 5 亿元，支持 100 所高校的优秀青年人才培养。