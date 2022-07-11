鲁大师发布上半年电脑排行：AMD 3995WX CPU 性能第一，RTX 3090 Ti 显卡性能第一

IT之家 7 月 11 日消息，今天，鲁大师发布了 2022 半年报电脑排行。

首先。在台式机 CPU 性能榜上，第一名依然被 AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 占据，前三位都是 AMD 的线程撕裂者选手。

IT之家了解到，AMD 现已推出了 Threadripper Pro 5995WX，但是鲁大师数据采样选取测试个数需超过 1000 以上，新的 Threadripper 因为样本不足未能上榜。

在笔记本上，AMD 自家最顶级的 Ryzen9 6900HX 也才排在第十位，榜单前十几乎满屏英特尔，i9-12950HX 也成为了上半年性能最强的笔记本 CPU。

市场热门榜上变化不大，台式机依然是由 i5-10400 领衔，排行中也出现了几款 12 代酷睿的产品，例如 i5 12400F、i5 12600KF。笔记本处理器热门榜第一位还是由 AMD Ryzen 7 5800H 拿下，但整体榜单还是以 intel 为主。

显卡方面，RTX 3090 Ti 以 96.91W 的超高跑分占据榜首，超过第二名 RTX 3090 约 7 万分。三名和第四名来自 AMD，分别是 RX 6950XT 和 RX 6900XT。

显卡热门榜上，笔记本和台式机的第一位都是 RTX 3060。