小康股份：公司中文名称拟变更为“赛力斯集团股份有限公司”

IT之家 7 月 11 日消息，7 月 11 日晚间消息，小康股份发布公告称，公司中文名称拟变更为“赛力斯集团股份有限公司”；证券简称拟变更为“赛力斯”。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称事项提交公司股东大会审议。具体内容如下：

1、公司中文名称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

2、公司英文名称由“Chongqing Sokon Industrial Group Co.,Ltd”变更为“Seres Group Co., Ltd.”。

3、公司证券简称由“小康股份”变更为“赛力斯”，公司证券代码“601127”保持不变。本次变更证券简称事项尚需上海证券交易所批准后方可实施。

董事会关于变更公司名称、证券简称的理由

在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势。基于在行业的长年深耕以及对汽车产业发展的深度思考，公司自 2016 年布局新能源汽车业务，经过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在汽车整车、电驱动、智能互联、自动驾驶等领域取得了多项技术创新成果，培育并形成了具有自主知识产权且符合中国国情的纯电驱智能增程平台（DE-i），在新能源汽车领域形成了有竞争力的技术和产品，已成为一家以新能源汽车研发、生产、销售为核心业务的科技制造企业。

为便于投资者准确理解当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一 公司品牌形象、提升品牌价值，公司拟变更公司名称并相应调整公司证券简称。