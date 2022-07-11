余承东谈华为小康合作：两家企业都具备拼搏精神，舍得超常投入

7 月 11 日消息，据报道，华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东日前在接受媒体采访时谈及了华为与小康的合作，他表示，两家企业团队都有强大的执行力，都是超常投入，具备拼搏精神。

在提到联合模式时，余承东表示，双方的跨界合作充分发挥在各自领域的绝对优势，在开发过程中都对产品规划、定义、用户体验每个细节进行深入推敲和打磨，经历冬季、夏季和耐久性测试，还有高出其他人许多的安全标准，包括电池，甚至是线路各方面的安全、标准、设计和云端的监控能力等等，所有这些都考虑很多，充分体现了两家紧密合作，真正的实现强强联合，而且未来这个模式会越做越强。

此前，小康股份发布公告，今年 1 月推出定增计划拟募资不超过 71.3 亿元，用于电动化车型开发及产品平台技术升级等项目。 公开报道显示，小康股份在新能源智能汽车核心技术领域不断增加投入，过去 6 年，每年创新研发投入超过销售收入的 10%，累计研发投入近 100 亿元。

据了解，双方合作中，小康负责研发、制造、交付、服务以及创造全生命周期的用车体验，华为则深度参与产品定义、品控及渠道销售，AITO 品牌在 1 年内已推出 2 款新品，其中，问界 M5 车型 87 天交付过万，问界 M7 于近期发布。

根据官方披露的信息，问界 M7 是一款豪华智慧大型电动 SUV，上市 2 小时订单破万、4 小时破 2 万。该车基于纯电驱智能增程平台打造，搭载 1.5T 四缸专用增程器，城市通勤用电，纯电续航可达 200 公里以上，在远途自驾时，可油可电，满电满油状态下总续航可达 1220 公里。

在整车制造方面，小康集团旗下按照工业 4.0 标准规划建设的赛力斯两江智慧工厂年产能 10 万辆。以生产中国高端智能网联汽车的“赛力斯凤凰智慧工厂”已经基本建成并即将投产，预计今年投产，届时产能将会增加 15 万辆 / 年。