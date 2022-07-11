乐视官方确认还有 400 多人：消息称员工“没有内卷和 996”，过着“没有老板”的神仙日子

IT之家 7 月 11 日消息，近期，微博博主 @Fenng 分享了一个冷知识：乐视居然还剩下 400 多人，有不少是五年以上的老员工。这些老员工称“幸福感是很多老乐视人留下来的理由”，没有内卷和 996，没拖欠过留下来的员工的工资，也没停过社保。

对此，乐视官方回应称，对，我们还有 400 多人。

另外，微博博主 @芒果妈妈 称，今天才知道原来乐视还有 400 多位员工，员工过着“没有老板”的神仙日子，公司有《甄嬛传》等的影视版权收入和大楼出租租金，不内卷无 996 不拖欠工资和社保。

今年 5 月疫情期间，乐视表示，公司曾于 2020 年 Q2 宣布未来不再有大规模裁员计划，公司将继续信守承诺。同时，公司整体处于居家办公状态，员工基本薪酬和福利保持不变，2022 年度各项考核激励方案仍继续执行不作调整。

今年 4 月有报道称，《甄嬛传》平均每年能为花儿影视带来一千多万的收益。2011 年《甄嬛传》在电视渠道首播，之后由乐视视频获得网络独家播映权，一经播出，就成为现象级剧集。2013 年，乐视网收购该剧出品方花儿影视。

2018 年，乐视遭遇资金链危机，花儿影视将《甄嬛传》版权分销给了优酷。此前乐视视频官微发文称，“如果 2018 年版权不被花儿卖出，乐视现在回的血会更多，乐视视频可以安心养老。”