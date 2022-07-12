乐视视频回应“员工过着神仙日子” ：无 996 属实，未拖欠工资社保，很多岗位“一个萝卜一个坑”内卷程度低一些

IT之家 7 月 12 日消息，近期，微博博主 @Fenng 分享了一个冷知识：乐视居然还剩下 400 多人，有不少是五年以上的老员工。这些老员工称“幸福感是很多老乐视人留下来的理由”，没有内卷和 996，没拖欠过留下来的员工的工资，也没停过社保。

对此，Letv 官方昨日回应称，“对，我们还有 400 多人。”

7 月 12 日下午，@乐视视频 官方微博发文，就近日网传消息作出补充回应。乐视表示，“无 996”属实，以后也不会有，且近五年内从未拖欠过员工工资和社保。如果有一天，乐视合法地率先推行每周工作四天半、36 小时工作制，大家也不要感到意外；对于“无内卷”、“过着没有老板的神仙日子”等传闻，乐视认为说法过于绝对。毕竟有人的地方就有“江湖”。只不过在乐视，“内卷”的程度低一些，因为员工只有 400 多，很多岗位是“一个萝卜一个坑”，跟谁卷？但凡多一两个人可能就卷起来了。

下面是乐视回应全文：