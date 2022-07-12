乐视视频回应“员工过着神仙日子” ：无 996 属实，未拖欠工资社保，很多岗位“一个萝卜一个坑”内卷程度低一些

IT之家 7 月 12 日消息，近期，微博博主 @Fenng 分享了一个冷知识：乐视居然还剩下 400 多人，有不少是五年以上的老员工。这些老员工称“幸福感是很多老乐视人留下来的理由”，没有内卷和 996，没拖欠过留下来的员工的工资，也没停过社保。
对此，Letv 官方昨日回应称，“对，我们还有 400 多人。”
7 月 12 日下午，@乐视视频 官方微博发文，就近日网传消息作出补充回应。乐视表示，“无 996”属实，以后也不会有，且近五年内从未拖欠过员工工资和社保。如果有一天，乐视合法地率先推行每周工作四天半、36 小时工作制，大家也不要感到意外；对于“无内卷”、“过着没有老板的神仙日子”等传闻，乐视认为说法过于绝对。毕竟有人的地方就有“江湖”。只不过在乐视，“内卷”的程度低一些，因为员工只有 400 多，很多岗位是“一个萝卜一个坑”，跟谁卷？但凡多一两个人可能就卷起来了。
下面是乐视回应全文：
关于网传乐视信息的几点补充说明
近日有网传消息称“现在的乐视仍有 400 多名员工，过着没有‘老板’的神仙日子，无 996 无内卷，公司没有拖欠过工资和社保，当年无敌高端配置的电视日活仍然不错，靠运营和版权收入养活员工”。在此感谢大家的关注，情况基本属实，我们再稍作补充：
1、乐视确实没有 996，而且以后也不会有。工作是永远做不完的，在有限的时间内完成有限的工作，这合情合理。如果有一天，我们合法地率先推行每周工作四天半、36 小时工作制，大家也不要感到意外。
2、乐视员工“无内卷”过于绝对了，毕竟有人的地方就有“江湖”。只不过在乐视，“内卷”的程度低一些，因为员工只有 400 多，很多岗位是“一个萝卜一个坑”，跟谁卷？但凡多一两个人可能就卷起来了。
3、公司近五年确实从未拖欠过员工工资和社保。
4、“没有老板的神仙日子”这个说法我们尚高攀不起，神仙日子般的工作基本会是任何员工的一种奢求，如果能让员工觉得“工作似神仙”那公司一定很成功。而“老板”这个用词这些年本就是一个相对模糊的概念，不同语境有不同含义。很多企业部门员工私下称部门负责人为老板，部门负责人称 CEO 为老板，CEO 称董事长、创始人、实际控制人为老板。按此理解，乐视会有很多“老板”，各业务负责人是老板，CEO、董事长是老板，股东拜访公司我们也称老板，创始人贾跃亭先生也是老板，原战略股东“融创”来也是老板。所以说，乐视不是没有老板，也许是因为公司内部各业务条线的“老板”们勤勤恳恳、尽职尽责，不需要其他上级“老板”亲力亲为，才让大家觉得没有老板。
5、乐视超级电视当年的配置确实无敌，即便是 14 年、15 年和 16 年的产品，配置的 Mstar 系列 918/928/938 等当时的旗舰芯片，现在依然运行速度飞快，不逊于当下其他品牌的主流配置互联网电视，乐视超级电视如今的日活离不开满级性能配置的策略。乐视生态曾经的理念是 “两倍性能一半价格”，如今虽已告别烧钱模式，但仍坚持以“同等性能更低价格”来做电视、手机等新品，请大家多多关注和支持我们的业务进展。
2022 年 7 月 12 日
乐视网 乐融致新