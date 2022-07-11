极氪 001 ME 版汽车官宣 34.9 万元起，极氪 001 老用户可免费升级高通 8155 芯片智能座舱

IT之家 7 月 11 日消息，极氪今晚宣布，高通智能座舱最强大脑 8155 计算平台来了，老用户可以免费升级，另外极氪 001 ME 版正式发布，7 月 11 日极氪 App 开启下定，建议零售价 34.9 万元起。

新一代极氪智能座舱基于 8155 智能座舱计算平台，已下定、已交付用户均可免费升级。

高通 8155 智能座舱计算平台采用 7nm 工艺 8 核心 CPU，CPU 算力提升 177%，GPU 算力提升 94%。16GB 内存带宽提升 100%，支持 128GB 高速存储。采用新的智能座舱后，系统速度会更快，车机唤醒时间仅 2 秒，车内冷启动速度提升 3 倍，滑动帧率提升 66.1%，车内应用打开时间平均仅 1.3 秒。另外人机交互方面升级，采用智能电容式触控方向盘，HMI 界面优化升级，114 个 icon 一看即懂，采用下滑式控制中心。AI Mate 智能助理可见即可说，新增及优化语义 70 项，11 种语音包个性切换。

极氪表示，针对已交付用户将在 8 月 1 日在极氪 App 开启预约，按预约及大定顺序陆续升级，针对所有已下定未交付和新下定用户可直接免费升级。并且本次是模块化无损更换，并不是单独的芯片，而是完整的智能座舱域控制器，整体模块更换。





极氪表示，「极氪智能驱动系统」重磅发布，闪电切换、智能防滑两大黑科技加持，重新定义高性能纯电赛道。

「极氪智能驱动系统」支持零百加速 3.8s，百公里制动距离 34.5m，麋鹿测试 82km / h，最小转弯半径 5.9m，电机峰值功率为 400kw，车身重量分布 50:50。

极氪称是全球量产首发闪电切换智能四驱系统，CLTC 综合工况续航里程 650km，支持 3 种驱动模式，包括经济模式、舒适模式、运动及其他模式，CLTC 综合工况续航里程提升 34km。另外还研发了智能防滑 dTCS 分布式牵引力控制系统，从车轮打滑道实现响应循环仅需 6 毫秒，比 TCS 牵引力控制系统快 10 倍。雪面 0-60km / h 加速时间快 0.8s。直径 200-250m 冰雪圆环极限过弯最大可控速度提升 5-15km / h。

极氪表示，闪电切换智能四驱系统将通过软硬件同步更新，后续交付新车 YOU 版率先搭载，智能防滑 dTCS 分布式牵引力控制系统将通过 OTA 升级向所有用户推送。

极氪迄今为止最重大的整车升级，ZEEKR OS 3.0 将于 7 月 19 日开启全量推送，底盘域、车身域、智驾域、座舱域四大域全面覆盖。

ZEEKR OS 3.0 将支持极氪智能驾驶技术，硬件搭载双 7nm Mobileye EyeQ5H 芯片，首发预埋 7*800 万像素高清摄像头，15 个全车高清摄像头，12 个短距超射波雷达，250m 超长距毫米波雷达，最远视距 600m。

支持全速域主动巡航控制 (LCC+ACC)：0- 130km / h 全速域覆盖，拥堵场景丝滑跟停；高速增加车距提升安全性，低速降低车距防加塞；智能识别多种车道线稳定居中，路沿内侧通行范围识别；过弯自动降速，急弯接管提前预警。

极氪 001 ME 版发布，7 月 11 日开启预订，建议零售价 34.9 万元起。

官方表示，极氪 001 ME 版可同时满足性能和续航的双重需求，采用了 400Kw 永磁双子电驱系统，100kWh 电池包，支持零百加速 3.8s，CLTC 综合工况续航里程 616km，还将支持智能防滑 dTCS 分布式牵引力控制系统。

除此之外，豪华配置包括双色内饰 / NAPPA 头层真皮拼接包覆 + Alacntara 拼接包覆，支持智能按摩座椅舒适套装，支持智能恒温空调套装，支持 YAMAHA 环绕立体声高级音响，支持冬季温度包。

一张图了解极氪 001 全系配置：