中国载人航天（CMS）官方标识 Logo 正式发布：渐变蓝色，融合“中”字书法字体

IT之家 7 月 11 日消息，据中国载人航天工程网官方微博发布，今天，国家知识产权局发布关于中国载人航天工程办公室“中国载人航天工程标识”官方标志登记备案的公告，根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等有关规定，对中国载人航天工程办公室“中国载人航天工程标识（中文标识）”“中国载人航天工程标识（英文标识）”予以登记备案，并纳入官方标志保护。

中国载人航天工程标识（中文标识）图案及说明

(一) 形状。中国载人航天工程标识图案整体形状为字形加文字结构。

(二) 颜色。中国载人航天工程标识图案为渐变蓝色，由蓝色、灰色、白色径向组成，中心为白色，中间段使用灰色，外圈为蓝色。

蓝色色值为 PANTONE 3005C； CMYK: 100，34，2，20；RGB: 0，123，198。灰色色值为 PANTONE COOL GRAY 3C；CMYK: 0，0，0，17； RGB: 226，226，227。白色色值为 RGB:255，255，255。

中国载人航天工程标识整体由创意图形和“中国载人航天”构成。图形涵盖舱体与太阳能板构成的空间站外形，体现航天特色；融合中国的“中”字书法字体，彰显中华民族腾飞的力量，标识尾部如同火箭腾空时刺破苍穹的烈焰，体现出豪迈拼搏的航天精神；图案整体设计成一只展翅翱翔的鲲鹏，寓意逾越天际、志存高远的自信。

中国载人航天工程标识（英文标识）图案及说明

(一) 形状。中国载人航天工程标识图案整体形状为字形加文字结构。

(二) 颜色。中国载人航天工程标识图案为渐变蓝色，由蓝色、灰色、白色径向组成，中心为白色，中间段使用灰色，外圈为蓝色。

蓝色色值为 PANTONE 3005C； CMYK: 100，34，2，20；RGB: 0，123，198。灰色色值为 PANTONE COOL GRAY 3C；CMYK: 0，0，0，17； RGB: 226，226，227。白色色值为 RGB:255，255，255。

中国载人航天工程标识整体由创意图形和“CMS”(“China Manned Space”英文首字母缩写) 构成。图形涵盖舱体与太阳能板构成的空间站外形，体现航天特色；融合中国的“中”字书法字体，彰显中华民族腾飞的力量，标识尾部如同火箭腾空时刺破苍穹的烈焰，体现出豪迈拼搏的航天精神；图案整体设计成一只展翅翱翔的鲲鹏，寓意逾越天际、志存高远的自信。