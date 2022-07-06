IT之家 7 月 6 日消息，据新华社，我国首个商业航天发射场在海南文昌开工。

海南商业航天发射场项目开工仪式 7 月 6 日在海南省文昌市举行，这是我国首个开工建设的商业航天发射场，将成为海南服务和融入航天强国战略的重大标志性项目。

该项目由海南国际商业航天发射有限公司投建，将成为海南服务和融入航天强国战略、主动拥抱航天产业变革新浪潮的又一重大标志性项目。

IT之家了解到，海南国际商业航天发射有限公司由海南省政府和中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国卫星网络集团有限公司共同出资成立。

海南商业航天发射场是海南自由贸易港建设的重大工程，致力于打造国际一流、市场化运营的航天发射场，进一步提升我国商业运载火箭发射能力。

海南省政府负责人表示，海南将充分发挥商业航天发射场主场优势与自贸港政策优势的叠加效应，瞄准世界商业航天发展前沿，加快构建火箭链、卫星链、数据链产业生态体系，建设世界一流的国际航天城。

文昌国际航天城管理局副局长王广智介绍，文昌今年将推动商业航天产业发展，加速组建商业航天发射管理机构，完成商业航天发射场第一批两个发射工位开工建设，2024 年实现常态化商业发射。同时，文昌谋划推进航天旅游主题公园、中国航天博物馆动工建设，推动商业航天发射区和航天旅游区同步规划建设。

王广智介绍，当前文昌围绕火箭链、卫星链、数据链“三链”产业布局开展招商引智，一批产业项目和功能平台落地文昌国际航天城。产业服务中心、航天超算中心已完成封顶，即将投入使用；中科院空天院、中科宇航等机构和航天企业已签约入驻。商业运载火箭总装测试厂房与卫星总装测试厂房于去年 7 月开工建设，建成后将具备新一代中型运载火箭总装和测试能力。

今年，中国国家航天局已在文昌国际航天城设立“金砖国家遥感卫星星座数据与应用中心 (中国)”“国家航天局卫星数据与应用国际合作中心”和“国家航天局高分辨率对地观测系统海南数据与应用中心”，推动卫星数据国际应用及海外数据国内应用，打造卫星数据应用国际交流合作重要节点。