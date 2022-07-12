苹果汽车设计目标曝光：无方向盘或刹车踏板，可自动驾驶

IT之家 7 月 12 日消息，The Information 的记者 Wayne Ma 今天发表了一篇深入的报告，详述了苹果在打造自动驾驶电动车方面的努力，包括技术上的挑战和自该项目大约八年前开始以来的几次领导层变动。

值得注意的是，该报告披露了一些关于所谓“苹果汽车”的物理外观的有趣细节。据称，该车的最新设计具有四个朝内的座椅，允许乘客彼此面对面交谈，同时还有一个类似于大众甲壳虫车顶的弧形车顶。

报告称，苹果公司的设计师还在试验一种后备箱，可以自动升起以方便拿取东西，不使用时又自动降下，据说设计师们还讨论了可上升和下降的大型座椅靠背屏幕。

据报道，苹果公司的前设计总监 Jony Ive 仍以顾问身份参与了该项目。Ive 于 2019 年离开苹果公司，创办了独立的设计公司 LoveFrom，他建议苹果汽车团队“应该向车辆设计的怪异性倾斜，不要试图隐藏其传感器”。

IT之家了解到，正如之前的报道，The Information 称，苹果公司的目标是获得美国国家公路交通安全管理局的豁免，以推出没有方向盘和刹车踏板的车辆。关于自动驾驶技术，据说苹果汽车团队已经精心制作了多个演示视频，向蒂姆-库克和其他高管展示。该团队还带着库克在圣克拉拉谷的一辆测试车内兜风，这辆车顺利完成了自动驾驶行程，甚至“自主地进行了 DMV 自动驾驶路测，以展示其能力”。

有趣的是，该报告称，苹果公司甚至讨论过允许乘客平躺在车内睡觉。

报道称，随着苹果汽车慢慢接近推出，苹果公司现在正在讨论如何在公众测试期间掩饰该车的原型车。然而，该车离发布很可能还有几年时间。